شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزاوي يتفقد امتحانات الفصل الثاني بعلوم بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم، رافقه خلالها الدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم.

وقال بيان صحفي، إن «الجيزاوي»، اطمأن خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب داخل عدد من المدرجات، واستمع إلي آراء الطلاب في الامتحانات، مشيدا بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات.

القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم

القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم