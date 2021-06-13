شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المئات من الآباء المثاليين ضمن مبادرة «شكرا يا أبي» ٢١ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق رجل الأعمال محمد العربي، عدة فعاليات خلال الشهر الجاري للاحتفال بعيد الأب الذي يواكب ٢١ يونيو من كل عام، ضمن مبادرة «شكرا يا أبي».

وأضاف أن المبادرة تتضمن عدة فعاليات وأنشطة منها أغنيه حول دور الأب في حياة أفراد الأسر، ومساعدة آلاف الآباء على تكاليف وأعباء الحياة، وتكريم المئات من الأباء المثاليين مشيرا إلى أن فكرة المبادرة جاءت بسبب أن عيد الأب لا يحظى بالحفاوة الكبيرة التي يحظى بها عيد الأم سواء في مصر أو العالم أجمع.

كانت المجموعة أطلقت المبادرة مؤخرا، بمشاركة الفان أحمد أمين، لترسيخ قيم الشكر والعرفان ورد الجميل من كل أفراد المجتمع إلى الأب المصري الذي يعد عصب الأسر المصرية، على غرار عيد الأم الذي يحظى باهتمام المجتمع ككل.

وأعرب «أمين»، خلال تدشين الحملة عن سعادته بمبادرة الاحتفال بيوم الأب من مجموعة العربي، مشيراً إلى أهمية تقدير دور الأب وتفعيل تواجده بشكل أساسي في حياة أبنائه لتنشئة أسرة سوية ومتماسكة.

ويتم الاحتفال بعيد الأب في أيام مختلفة في جميع أنحاء العالم، ففى البلدان التي يعتنق أفرادها المذهب الكاثوليكى فإن الاحتفال بـ«عيد الأب» كان منذ القرون الوسطى في الـ 19 من مارس من كل عام حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدا موروثا، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية.

فيما تبنت بلدان أخرى غير أمريكا اللاتينية موعد «عيد الأب»، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو من كل عام، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا حيث تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912، بينما تحتفل به أستراليا في أول يوم أحد من شهر سبتمبر، إلا أن الأشهر عالميا هو الاحتفال في ثالث أحد من شهر يونيو والذى يوافق اليوم 21 يونيو.