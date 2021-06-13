شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمشروع الأخشاب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانًا، وتم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية رافقه كل من رؤساء( قطاع النقل البحري- ميناء الإسكندرية- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.