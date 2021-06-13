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السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى، وذلك فى ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتبارا من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:

تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021 

تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى و ذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى

تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35 و ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعه 19:30 وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20/6/2021 على ان يعمل ايام الاحد والثلاثاء و الخميس من كل اسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات اخري.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي.

قطار القاهرة مطروح
قطار القاهرة مطروح

 

قطارات جديدة بين القاهرة ومرسي مطروح لتنشيط السياحة
قطارات جديدة بين القاهرة ومرسي مطروح لتنشيط السياحة

 

القطار من الداخل
القطار من الداخل

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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