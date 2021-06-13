شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى، وذلك فى ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتبارا من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:

- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021

- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى و ذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35 و ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع.

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعه 19:30 وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20/6/2021 على ان يعمل ايام الاحد والثلاثاء و الخميس من كل اسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات اخري.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي.



قطار القاهرة مطروح



قطارات جديدة بين القاهرة ومرسي مطروح لتنشيط السياحة