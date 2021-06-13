شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة اليوم الثالث لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بشرم الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لليوم الثالث على التوالى، تستكمل اليوم فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى بدأ أعماله يوم الجمعة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

ويشهد اليوم الثالث مجموعة من الجلسات يحضرها عدد كبير من الوزراء والأفارقة نستعرضها في السطور التالية:

الجلسة الأولى:

الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل

كيف يمكن للاستثمارات بين البلدان الأفريقية تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في جميع البلدان الأفريقية، والتجربة المصرية للاستثمار في أفريقيا، والتحديات المشتركة والإصلاحات المطلوبة لتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة.

المتحدثون:

المهندس أحمد السويدي -الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى اليكتريك.

الدكتور محمد سامح عمرو - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة.

الدكتور أحمد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة(Eipico).

جمال أبو علي - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB).

الدكتور Moses Ikiara - العضو المنتدب، هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest).

‏MukulaMakasa المدير العام لوكالة التنمية في زامبيا (ZDA، و Yofi Grant - الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا (GIPC).

مدير الجلسة:

أيمن سليمان – الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

الجلسة الثانية:

تحت عنوان "سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063"

تتم مناقشة الأدوات العامة والخاصة لتمويل المستثمرين الجادين والمشاريع الإستراتيجية (الدور المتزايد لصناديق الاستثمار المشتركة والاستثمار المباشر)، وكيف يمكن للشركاء الماليين الإقليميين المساعدة في التغلب على قيود التمويل؟، والحوافز التمويلية القطاعية القائمة على تصنيف الشركات وتأثيرها على النمو الاقتصادي الشامل.

المتحدثون:

‏MalinneBlomberg - نائب المدير العام لشمال إفريقيا –مدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي.

عبد الباسط غانمي - مدير عام وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي التونسية( FIPA-Tunisia ).

‏NamoryCamara - العضو المنتدب لوكالة ترويج الاستثمار في غينيا( APIP – GUINEA ).

‏Annick Patricia Mongo -المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في جمهورية الكونغو (API CONGO).

مدير الجلسة:

ماجد عز الدين– شريك أول ومسئول التعاقدات لدولة مصر في شركة PricewaterhouseCoopers.

الجلسة الختامية:

في الجلسة الأخيرة سيتم مناقشة أفضل ممارسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: نظرة دقيقة على التجارب الأفريقية الناجحة، وعرض أمثلة ناجحة لممارسات ترويج الاستثمار التي نفذتها وكالات تشجيع الاستثمار الأفريقية، وآليات تعزيز التعاون بين الهيئات في جهود ترويج وتسهيل الاستثمار عبر أفريقيا.

مدير الجلسة:

الدكتور Moses Ikiara - العضو المنتدب، هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest).