كورونا في 24 ساعة| انتشار سلالة دلتا وأسماء جديدة لتحورات كورونا.. وموعد انتهاء الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

35 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

فيروس كورونا وعمالة الأطفال: "أريد أن يكون لدي وقت للعب"

قادة مجموعة السبع يناقشون منشأ كورونا

الثانوية العامة.. التعليم تكشف عدد اللجان والطلاب المتقدمين للامتحانات

أستاذ علوم سياسية: هناك إرادة سياسية دولية للقضاء على أزمة فيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايرز"

جونسون: انتشار سلالة "دلتا" مصدر خطير للقلق

الرئيس الروسي يشدد على ضرورة توسيع حملة التطعيم ضد كورونا

صور.. حملات لتطهير وتعقيم كورنيش المنيا ومواجهة الباعة الجائلين

هل تدخل البلاد موجة رابعة لـ كورونا؟.. وأستاذ فيروسات يكشف عن موعد انتهاء الجائحة

جونسون يلمح إلى تأخير رفع قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات

بوتين يكرم العلماء الذين طوروا اللقاح الروسي ضد كورونا

بوتين: 18 مليون مواطن روسي تلقوا اللقاح ضد فيروس "كورونا" حتى الآن

مثيرة للاهتمام والقلق.. أسماء جديدة لتحورات كورونا

كورونا اليوم: احذر 6 أعراض طارئة.. وهذا ما يحدث عند تأخير جرعة اللقاح الثانية

عادات خاطئة للأطفال تعرضهم للإصابة بالفطر الأسود