شكرا لقرائتكم خبر عن إداره جديده للأمراض الصدرية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه في سابقة هي الأولى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تم انشاء إدارة جديدة تسمي إدارة الأمراض الصدرية بالطب العلاجي.

لمواكبة التطوير واستحداث نقلة نوعية للخدمات الطبية لتنضم إلى أروقة الإدارة لما لها من أهمية كبيرة في الآونة الأخير، وذلك بناء ا على الطلب المقدم من الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، وبناءا عليه تم تكليف الدكتور احمد ابو العطا، استشارى الامراض الصدرية مديرا لادارة الامراض الصدرية بجانب عمله، وتكليف الدكتور هبة جبريل نائب مدير ادارة الامراض الصدرية.

واضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ان الدكتور أحمد ابو العطا يشغل حاليا مديرا لمستشفى صدر كفرالشيخ ومشهود له بالكفاءة.