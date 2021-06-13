شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسبب ترميمات مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس عادل محمد النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، فوه، مطوبس، بطلب إحاطة للدكتور وزير الأوقاف عملا بحكم الماده رقم ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بخصوص اعمال الصيانة والترميمات بمسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، الاثر الاسلامي الكبير واحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي والعربي ومحافظات مصر، حيث يقصده الملايين من مريدي القطب الدسوقي الصوفي الذي ينتهي نسبه لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه.

حيث انتهت إحدي الشركات من عمل بعض الإصلاحات والترميمات به منذ فتره ،إلا أنه وبمجرد الانتهاء من تلك الترميمات والإصلاحات ظهرت به الكثير من العيوب الفنيه، منها تسريب مياه الأمطار من السقف بشكل فج ،وهو ماجاء بالتقرير الذي أعدته اللجنة الفنيه المشكلة بناءا على طلب المهندس وكيل وزارة الإدارة المركزية للشئون الهندسيه بوزارة الأوقاف ،لمعاينة المسجد والتحقق من العيوب الوارده بالمحضر الانضمامي المؤرخ ٢٨أكتوبر ٢٠١٩ وطريقة إصلاحها ،كما تبين أيضا سوء حالة الضريح وسقوط بعض البلاطات الرخاميه للحواءط، ورشح ورطوبة بالحواءط ناحية الأرضيات والسقف،وظهور رطوبه ببعض أجزاء الحواءط من الخارج بعد تشطيب الواجهات، وذلك ماجاء بتقرير اللجنه سالفة الذكر مما ينذر بضياع الأثر الاسلامي الكبير، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه لم يتم عمل الإصلاحات والترميمات اللازمه للمسجد الأمر الذي حدا بنا لتقديم طلب الاحاطه.

