شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة والحرارة تصل لـ46 درجة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد اليوم بما يؤدي إلي تخفيف الإحساس بحدة درجات الحرارة بتلك الأماكن.

استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة، بينما يستمر الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة اليوم إلي 46 درجة في 3 مناطق بالصعيد.

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتتراوح درجات الحرارة العظمي في الصعيد بين 40 و46 درجة نهارًا، ويكون الطقس حارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري معتدلاً على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.

ويتحول طقس الأحد ليكون لطيف على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري خلال الليل، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد بحسب تقرير حالة الطقس اليوم الأحد.

يعتبر نشاط الرياح من أهم الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتصبح مثيرة للأتربة والرمال فى شمال الصعيد، ويكون اتجاه الرياح اليوم على مصر شمالي غربي وسرعة الرياح تتراوح من 14 إلي 18 عقدة.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والرياح شمالية غربية والموج في البحر المتوسط من متر إلي مترين ونصف أما في البحر الأحمر فيكون بين متر ونصف ومترين ونصف.

درجة الحرارة تصل إلى 46 درجة و رياح وأتربة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون أعلي درجات حراراة عظمي في مصر اليوم 46 درجة في أسوان وإدفو والأقصر، وشهد اليوم ارتفاع درجة الحرارة في الأقصر بمقدار درجة واحدة عن درجة الحرارة أمس والتى كانت تصل إلي 45 درجة.

وتكون أقل درجة حرارة للعظمي خلال ساعات النهار اليوم في مطروح وتصل إلي درجة الحرارة اليوم هناك إلي 26 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 35-21، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 29-20 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة في باقي المدن كالآتي: دمياط 28-20، بلطيم 29-20، دمنهور 32-21، شبين الكوم 35-21، طنطا 34-21، الزقازيق 35-21، المنصورة 35-21، السويس 36-25، الإسماعيلية 36-23، الغردقة 39-27، مطروح 26-20، العريش 29-22.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في قنا 45-27، شرم الشيخ 40-27، الفيوم 40-23، أسيوط 43-25، الأقصر 46-27، سوهاج 44-26، أبوسمبل 45-27، بنى سويف 40-23، الوادي الجديد 45-28، المنيا 40-24.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة اليوم في الأماكن المرتفعة في درجات الحرارة كما يلي: أسوان 47، الأقصر 47، إدفو 47، أبوسمبل 46، قنا 46، الوادي الجديد 46، سوهاج 45، أسيوط 44، شرم الشيخ 41، المنيا 41، بني سويف 41، الفيوم 41، الغردقة 41، شلاتين 41 درجة.

ويتوقع اليوم أن تكون ذروة الإحساس بدرجة الحرارة في الأماكن شديدة الحرارة بين الساعة الثانية ظهرًا والخامسة عصرًا.

درجة الحرارة تصل إلى 46 درجة و رياح وأتربة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم