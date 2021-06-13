شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختيار طالب الثانوية أكثر من إجابة لنفس السؤال الواحد يفقده الدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار طالب الثانوية العامة، فى الامتحان النهائى، لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال، ويجب أن يحرص الطالب على اختيار إجابة واحدة فى كل جزئية، إضافة إلى وضع نفس الإجابة التى تكون فى البابل شيت على التابلت وعدم تغيير الإجابات بين البابل شيت والجهاز اللوحى.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أكد أنه يتم إعداد مواصفات البابل شيت وضوابط الإجابة فى كراسة البابل شئت لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إعلان مواصفات وضوابط وآلية الإجابة عن الأسئلة فى البابل شيت للامتحان التجريبى الثانوية العامة الذى يعقد يوم 21 يونيو الجارى، موضحا أنه سيتم وضع التعليمات الخاصة بالإجابة عن الأسئلة فى ظهر كراسة البابل شيت للامتحان التجريبى، ويجب على الطالب الاطلاع عليها جيدا.

وأشار نائب رئيس الامتحانات إلى أنه سيتم تدريب الطلاب على البابل شيت فى الامتحان التجريبى كما سيتم توضيح آلية الإجابة والقلم المستخدم فى الحل فى البابل شيت.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.