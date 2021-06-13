حدث ليلاً| تصعيد في أزمة سد النهضة وإصابة أريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أحداث مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

35 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 200273 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مميش: الرئيس السيسي وجه بتشكيل أسطول صيد بحري مكون من 100 سفينة

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الرئيس السيسي وجه بتشكيل أسطول صيد بحري يليق بوضع مصر في المنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قوات سوريا الديمقراطية تنفي استهداف مركز مدينة عفرين

نفى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قيام قوات قسد باستهداف مركز مدينة عفرين مساء السبت.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الخارجية: مصر تحملت دائمًا مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر تحملت دائما مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني؛ كما أنها ضحت بالرجال والدماء والأموال خخلال الـ7 عقود الماضية لدعم الفلسطينيين، وتستمر في تقديم هذا الدعم، خاصة بعدما تعرضت له غزة من تدمير"، منوها إلى أن مصر عندما تعد تفي بعهدها وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هتك عرض.. أول تحرك رسمي بشأن فيديو الفعل الفاضح داخل قطار

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن واقعة رصد فيديو على مواقع التواصل لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"العمر لحظة".. أديب عن إصابة أريكسن الدنماركي بنوبة قلبية داخل الملعب

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة اللاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، والذي سقط على أرضية الملعب إثر تعرضه لنوبة قلبية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع فنلندا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير المالية: حسم ملف الـ36 ألف معلم مؤقت مع وزير التعليم قريبًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق نظام المعلومات المسبق، في أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، تتم متابعته بشكل دقيق ونستهدف منه الأفضل، والقضية ليست أول يوليو أو أول أغسطس، لكن القضية في أن نكون أمام نظام أفضل يحقق طفرة بالمنظومة الجمركية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تعيين العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ متحدثًا عسكريًا للقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين عقيد أركان حرب، غريب عبدالحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة خلفًا للعميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رؤساء أحزاب: تنسيقية الشباب حققت خطوات فاعلة في المشهد السياسي

قدم عدد من رؤساء الأحزاب التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمرور ثلاث سنوات على تأسيسها، مشيرين إلى إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة وطاقات الشباب ، الأمر الذي أدى إلى تأسيس التنسيقية من أجل تقديم قيادة شبابية قادرة على تحمل المسئولية الوطنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متظاهرون ضد نتنياهو يعلنون انتصارهم قبل تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

تظاهر نحو ألفي شخص مساء السبت أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس عشية تصويت حاسم في الكنيست على الحكومة الجديدة يمكن أن ينهي مسيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول حكمًا في تاريخ البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا