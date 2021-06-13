شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهان لحل أزمة سد النهضة.. عماد أديب يكشف كواليس لقاء السيسي وبن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لشرم الشيخ ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات في المنطقة، وكل هذه التحركات تمثل حلقة من تحركات كثيرة في المنطقة بغية الوصول لنقطة معينة في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وكشف عماد أديب، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، عن سيناريوهين توصل إليهما اللقاء، أولهما محاولة تجنب وصول الصراع لمرحلة تستدعي عملا عسكريا نوعيا يعطي نوعا من الإنذار ويعطل الخطط الإثيوبية المتعنتة فيما يخص أزمة السد.

وأوضح أن السيناريو الثاني يتلخص في أن تقتنع إثيوبيا وآبي أحمد في اللحظة الأخيرة وتنقذ الموقف من الصدام العسكري وتسمع القيادة الإثيوبية لصوت العقل وتعمل على اتفاق قانوني ملزم يشمل عملية الملء والتشغيل بما يخدم مصالح الدول الثلاث وآلية واضحة لفض المنازعات.

وأضاف أن كل هذه التحركات في المنطقة في خلال شهر مايو والآن تصب في اجتماع شرم الشيخ الأخير الذي جمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث كان اجتماع مهم جداً لأنه شمل مناقشات إقليمية مهمة كان ينبغي بحثها على هذا المستوى الثنائي ويتم خلاله اتخاذ مواقف وقرارات بالغة الأهمية بالنسبة للمنطقة.