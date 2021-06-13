شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تبدأ اليوم تلقى طلبات الوظائف الشاغرة بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة المحطات النووية اليوم الأحد في بدء بيع وسحب كراسات التقدم على إعلان الوظائف الشاغرة بالهيئة ولمدة 3 أسابيع حتى الأحد 3 يوليو بمقر الهيئة بميدان رابعة العدوية من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ6 مساء.

وأعلنت هيئة المحطات النووية عبر موقعها الإلكتروني الرسمى للهيئة عن الإعلان رقم 2 لسنة 2021 بحاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكأفاة، وتتلقى الهيئة طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسى بـ 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبلغ تكلفة الكراسة للوظائف العليا 200 جنيه والعاديين 100 جنيه سيتم سدادها عبر ماكينات الدفع أو نقدا من خلال فرق ومجموعات ستقوم بتقديم وتذليل كافة الصعوبات للراغبين فى التقدم من شتى جميع أنحاء الجمهورية بمقر الهيئة.