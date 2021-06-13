شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: امتحان الثانوية يبدأ 9 صباحا و12 طالبا باللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت 19 يونيو امتحانات الثانوية الأزهرية، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عدد اللجان بنحو 650 لجنة على مستوى الجمهورية يؤدى فيها 130 ألف طالب وطالبة تقريبا الامتحانات.

وحدد القطاع كل لجنة سيكون بها 12 طالبا فقط فى تباعد اجتماعى، بحيث يضمن سلامة الطلاب، كما سيبدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسيكون كل يوم بمادة واحدة فقط يوم للعلمي وآخر للأدبي، لعدم حدوث أي تكدسات باللجان، كما تم توفير كافة الإجراءات الوقائية من مطهرات وماسكات وكاشف حرارى ،كما سيتم تعقيم اللجان يومياً.

وأكد القطاع أنه يمكن للطالب أن يؤجل امتحانه للعام القادم إذا كان يخشى من الأوضاع الحالية، على أن تحتسب العام القادم أول مرة، وإذا أصيب أحد الطلاب خلال عقد الامتحانات سيسمح له بدخول الدور الثانى والحصول على الدرجة كاملة.