شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوي بعد هزيمة سيراميكا في نهائي كأس الشباب 2001: «هنبدأ في البناء فورا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وعد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، بتخطي الهزيمة التي منى بها الفريق أمام حرس الحدود، في نهائي كأس مصر للشباب مواليد 2001.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله، نبارك لفريق حرس الحدود، على تتويجه بالبطولة، وأبارك لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لتنظيمه هذه المسابقة».

وتابع: «لاعبو سيراميكا كلوباترا، قدموا أفضل ما لديهم، على قدر حزننا بالهزيمة، على قدر سعادتنا للمرحلة التي وصلنا لها، وقد طالبت اللاعبين برفع رؤوسهم عاليا».

وواصل: «فخور بشباب سيراميكا كليوباترا، الرياضة مكسب وهزيمة، لدينا فريقا مميزا نستطيع أن نبني عليه، أشكرهم على الأداء والمجهود، والقادم أفضل».

وأكمل: «حصلنا على إشادة كبيرة من الجميع، نحن نمتلك قطاع ناشئين جيدا، نحن في بداية الطريق، وهنبدأ في البناء فورا».