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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع إصلاح خطوط الصرف الصحي في محلة دياي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عملية اصلاح خط الطرد بقرية كفر الخير وتسليك خطوط الصرف بمحلة دياي.
يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجهت رئيس مركز ومدينة دسوق، نائب رئيس المدينة لشئون القرى سند ابو كليه، ونائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى شريفة ابو قتب بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح وصيانة خط الطرد بكفر الخير وتسليك خطوط الصرف الصحي.
دسوق
دسوق
دسوق