رئيس مدينة دسوق تتابع إصلاح خطوط الصرف الصحي في محلة دياي

كما وجهت رئيس مركز ومدينة دسوق، نائب رئيس المدينة لشئون القرى سند ابو كليه، ونائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى شريفة ابو قتب بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح وصيانة خط الطرد بكفر الخير وتسليك خطوط الصرف الصحي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012