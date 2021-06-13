​​الزراعة: ندب 900 موظف من قطاعات الوزارة لقطاع تحسين الأراضي.. تعرف على الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس السيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، طلب القطاع لـ900 موظف لشغل العديد من الوظائف عن طريق الندب أو النقل.

وقال حماد لـ"الخليج 365"، إنه لا توجد تعينات جديدة طبقًا للوضع الراهن، موضحًا أن هذه الوظائف ستعمل في المشروعات الجديدة لتطوير الري المقدرة بمساحة 4 ملايين فدان.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الأراضي، أن الإعلان سيكون ساري من اليوم وحتى يوم 21 من الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الوظائف ارتكزت في محافظات الوجه البحري "الإسكندرية، مطروح، النوبارية، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد" أما محافظات الصعيد في تمثلت في المنيا، وأسيوط وسوهاج، قنا، الأقصر.

وأشار حماد، إلي أن الوظائف ارتكزت حول مهندسين ميكانيكا وكهرباء،مدني، سائقين، مهندسين زراعين،محاسبين،وفني هندسي وعمال.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- بالنسبة للمهندسين يشترط وجود خبرة 5 سنوات، عمل في جهات معتمدة.

2- السائقين: رخصة قيادة أولى منذ 5 سنوات.

3- العمال: خبرة 5 سنوات مع وجود شهادة محو الأمية.

4- بينما لم يكن هناك شروط للحرفين.