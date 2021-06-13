10 دقائق فيديو فعل فاضح.. ماذا حدث في قطار "القاهرة - أسوان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت مصادر في السكة الحديد، إن قطار 1008 (القاهرة-أسوان) شهد واقعة فعل فاضح داخل إحدى العربات، أثناء رحلته من القاهرة إلى جنوب الصعيد، الأربعاء الماضي، صورها أحد الركاب بتليفونه المحمول، ونشرها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن القطار انطلق كعادته في رحلته اليومية في تمام الساعة 11:15 مساء من القاهرة إلى أسوان، وما بين محطات المنيا وأسيوط، اصطحب رجل أربعيني طفلًا صغيرًا داخل إحدى عربات القطار، مستغلًا طفولته وعدم انتباه الركاب لفعله، غير أن شابًا كان في الكرسي المقابل صور الواقعة في مقطع فيديو تجاوز مدته 10 دقائق.

مقطع الفيديو الذي تداولته الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجاوز مدته 10 دقائق يظهر خلالها رجل أربعيني، يتحرش بطفل صغير، تبين بعد ذلك أنه من الباعة الجائلين ويبلغ من العمر 10 سنوات تقريبًا.

عقب انتهاء الرجل من فعلته، اكتشف أن هناك من يصوره، ما أدى إلى اشتباكات بالأيدي بين المتحرش ومصور الفيديو، وعندما شعر بافتضاح أمره فر هاربًا إلى أقرب محطة "محطة أسيوط"، قاطعًا رحلته التي كانت متجهة إلى أبعد من ذلك، بحسب شهود عيان.

وأعلن مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، فتح باب التحقيق في واقعة التحرش بطفل داخل إحدى قطارات الصعيد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن هيئة السكة فحصت الفيديو، وأرسلته إلى رجال الشرطة للتعرف على مرتكب الواقعة وتحديد هويته لضبطه وتحويله إلى التحقيق.

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