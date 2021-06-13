شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تصل لـ 46 .. حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة 18 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 13 يونيو إلى الجمعة 18 يونيو 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 13 يونيو إلى الجمعة 18 يونيو 2021.

- حالة الطقس الأحد 13 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال الصعيد بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 14 يونيو 2021 :

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 15 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 16 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

- حالة الطقس الخميس 17 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 32 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 18 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 13 يونيو إلى الجمعة 18 يونيو 2021.