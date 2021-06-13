شكرا لقرائتكم خبر عن «صنعوا غواصة».. طلاب بـ«هندسة المنصورة» يحصلون على جائزة «نو بين نو جين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل فريق طلابي بكلية الهندسة، بـ جامعة المنصورة على جائزة «نو بين نو جين» في تصفيات مسابقة «MATE ROV»، بعد تمكن الفريق من ابتكار وتصنيع غواصة متعددة المهام في أعماق البحار، وهى عبارة عن غواصة آلية مصغرة يتم التحكم فيها من بعد لتقوم بأعمال الكشف على السفن، وتحديد الأعطال بها، والقيام بأعمال الصيانة والتنقيب تحت الماء، بالإضافة لحماية وتنظيف البيئة البحرية وإنقاذ الشعب المرجانية والكائنات البحرية عن طريق إزالة البلاستيك والملوثات البيئية.

ضم الفريق 15 طالبا من الفرق الأولى وحتى الرابعة بـ كلية الهندسة وهم: عمر الشيخ، وأحمد شفيع، وأحمد إسلام، وخالد وليد، وأحمد بدير، وفاروق الدهان، وروان جمال، وبسنت الوكيل، وإسراء الباز، وشادي أحمد، ومختار محمد، وأحمد نبيل، ومحمد مشالي، وأسامة جلال، ومحمود شوقي، تحت إشراف الدكتور محمد صبري سرايا، مدير مركز التطوير بالكلية.

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

والتقت «المصري اليوم» مع الطلاب الحاصلين على الجائزة وقدموا شرح تفصيليا للغواصة خلال البث المباشر والتى يمكنها النزول تحت الماء لأعماق كبيرة للمساعدة في إنقاذ البيئة البحرية والكشف على أعطال السفن.

وأكد الطلاب أنه يتم التحكم بالغواصة عن طريق أداة تحكم موصلة بجهاز الكمبيوتر وجهاز تي سي يو موصل بالغواصة، يحتوي على جميع التوصيلات، ولها القدرة على الغطس حتى 50 مترًا مسافة أمان، وحتى 60 مترًا كحد أقصى، ويمكن زيادة المسافة حسب الاحتياج.

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

المصرى اليوم مع فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

وأشار الطلاب إلى أن الغواصة ترصد الكائنات الحية غير المتحركة مثل الشعاب المرجانية، كما تقوم بالرصد وعمل إحصاء كمي لعدد الأحياء المائية الموجودة في محيط معين، والكشف عن مرض يصيب الشعاب المرجانية، والتقاط الأجسام غير الحية من القاع، مثل الملوثات وغيرها.

وأكد الدكتور محمد صبرى سرايا مدير مركز التطوير بكلية الهندسة أن الكلية والمركز يقدمان كل الدعم للطلاب الموهوبين حيث يتم توفير كل الخامات كما يتم تذليل العقبات والدعم اللوجيستى لإنجاح المشروعات الجادة.

فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

فريق طلاب هندسة المنصورة المشارك فى صناعة الغواصة

وقال سرايا، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «الطالب أو مجموعة من الطلاب يقدم الفكرة أو المشروع ويتم دراسة جديته وإمكانية تنفيذه ثم يتم توفير كل سبل الدعم للبدء فورا حيث تحرص الكلية أن تقدم للمجتمع نماذج ناجحة من خلال دعم الابتكار والتطوير»