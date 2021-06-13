شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الرئيس السيسى استلم وعجز الموازنة 12.5% وأصبحت 6.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%، لافتا إلى أن الدولة كانت بتستلف عشان الأكل والشرب.

وتابع:"الوضع اختلف في أننا نكون فائض أولى بنحو 104 مليارات جنيه، ولولا أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا، وأنه طوال الأربع سنوات الماضية بنحقق فائض أولي ولكن كورونا عطلت الأمور نوعا ما"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية، وأن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية".

وأشار معيط، إلى أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، قائلا:" مينفعش ندي أكثر ونرجع تاني لعهد التضخم 30%"، مؤكدا أن الأداء للدولة المصرية اقتصاديا لاقي تقدير كبير من المؤسسات الدولية وتم وصفها بأن مصر تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء كورونا والإصلاح الاقتصادي بشهادة صندوق النقد الدولي.