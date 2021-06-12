شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : سنتعامل بجدية مع الجهات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه «لدينا تشوهات في الأجور ولدينا دراسة في وزارة المالية أكدت ذلك، ونعمل على تقليل تلك التشوهات».

وأضاف معيط، خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان «الموازنة العامة.. الطموحات والتحديات»، اليوم السبت: «سنتعامل بجدية مع الجهات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور».

وعن السكة الحديد، قال وزير المالية: «هناك إصلاح كبير تم عمله وقمنا بعمل إصلاح هيكلي وقمنا برفع ديون كبيرة عنهم لكي يستطيعوا الاعتماد على مواردهم».

وذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المسؤول عن عملية توفيق الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بالتمويل، مضيفًا: «ليس من اختصاصنا الموافقة أو الرفض على توفيق أوضاع الموظفين في الجهات والمؤسسات الحكومية». وقال معيط، إن الحد الأدنى لأجور المعلمين يعود إلى أساسي 2014، موضحا أن هذا قانون يتم تطبيقه ووزارة المالية ليس لها دخل فيه.

وأوضح أن الغرامات وفوائد التأخير على الضرائب لا يمكن تقليصها، ولا يمكن التوسع فيها، مضيفا «لو قلصناها سنجد المنتظمين في السداد لا يدفعون ضرائبهم»، مؤكدا أن دعم الصادرات يأتي من الضرائب. قال معيط، إن ضريبة المبيعات كانت 10% وبعد ذلك تم تحريكها لمستوى 14 و16%، مضيفا: «اليوم هناك صناعات تطالبنا برفع التعريفة الجمركية».

وتابع: «نقوم بعمل حملات على المحلات لمعرفة ما إن كانوا مسجلين ضريبيا أم لا، ومن أسبوعين وجدنا أن 20% فقط من المحلات مسجلة ضريبيا و80% غير مسجلين». وأشار إلى أن أيرلندا فرضت 15% ضرائب قيمة مضافة بعد أن كانت 0% ضرائب.