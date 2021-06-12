شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ضحت بالرجال والدماء والأموال خلال الـ7 عقود الماضية لدعم فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تحملت مسؤولية دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وضحت بالرجال والدماء والأموال خلال الـ7 عقود الماضية لدعم فلسطين.

وأضاف شكري، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «مصر وعدت بإعمار غزة لإزالة آثار الحروب والدمار المتعاقبة ونفذت ما وعدت به»، لافتًا إلى أن المواطن الفلسطيني في غزة يستحق كل الدعم والرعاية ورفع المعاناة وتحسين الوضع المعيشي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن التضامن والوحدة يعزز قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة لإقامة دولته، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع أي حكومة إسرائيلية من أجل دفع السلام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: «مصر ملتزمة دائما تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة والشركاء الدوليين من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر حجم مساعدة 500 مليون دولار من أجل إعادة إعمار غزة ويتم التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.