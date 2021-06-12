شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 31 منشأة طبية خاصة في حملة مكبرة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي ومكافحة العدوي، بالمرور الميداني على المنشآت الطبية خاصة بنطاق المحافظة ومستشفيات ومعامل وعيادات ومراكز طبية متخصصة.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن إصدار قرار غلق 31 منشأة طبية خاصة متمثلة في 11 معمل تحاليل طبية، و15عيادة ومركزا متخصصا، و3 مستشفيات، ومركزي علاج طبيعي، وإنذار وإعطاء مهلة لتلافي السلبيات، لمخالفته للاشتراطات الصحية، وكذا ضبط أدوية ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام وتم إعدامها.