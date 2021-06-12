شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة بسوهاج» يطلق حملة «احميها من الختان» لمدة 3 أيام بقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، السبت، حملة طرق أبواب بعنوان «احميها من الختان»، وتستمر لمدة 3 أيام، لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين.

وقالت الدكتورة سحر وهبى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة تتم بمشاركة أعضاء فرع المجلس القومي بالمحافظة، والمتطوعين، والرائدات الريفيات المتدربات على رسائل الحملة بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أن الحملة استهدفت اليوم قرى شندويل وأبوعزيز بمركز المراغة، ونزلة على ونزلة الحاجر بمركز جهينة، وكوم بدر ونزلة عمارة بمركز طهطا، بإجمالي ٢٥٠٠ زيارة، و٤٢٤٨ سيدة، و٣٢٦٧ رجل، و٦٣٤٢ طفل.

وأوضحت وهبى أنها قامت وعضوات وأعضاء ورائدات المجلس، وأعضاء لجان حماية الطفل، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة، وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

ونوهت مقررة الفرع بسوهاج، بأنه تم عرض فيلم «بين بحرين» للمتدربات من الرائدات في المحافظة، وهو الفيلم الذي تم إصداره في عام ٢٠١٩ ويسلط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء ومن بينها قضية ختان الإناث.