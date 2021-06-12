شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يشهد تسليم قطع أراضى للمستفيدين من أرض مدينة الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددا من قطع الأراضي للأعضاء المستفيدين من أرض مدينة الأمل بنجع حمادي.

وأوضح نائب محافظ قنا أن إجمالي قطع الأراضي التي تم توزيعها وتسليمها على أرض الواقع اليوم بموجب محاضر رسمية بلغ ٢٥٠ قطعة لأعضاء جمعية القضاء والصرف المغطى، حيث تم تسليم قطع الأراضي وفقا لعلامات إحداثية محددة المعالم ووفقا لترتيب المستفيدين بكشوف القرعة العلانية التي تم إجراءها في وقت سابق.

نائب محافظ قنا يسلم الشقق بنجع حمادى

وأضاف «عمر» أن الدولة الحديثة تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها توفير مسكن كريم يلائم كافة الفئات المجتمعية وإقامة تجمعات حضارية متكاملة الخدمات توفر الملايين من فرص العمل للشباب، سواء خلال فترة إنشائها أو عقب الانتهاء منها، موضحا أن إدارة ملف مدينة الأمل يعد نموذجا في تطبيق مبدأ الشفافية، حيث تمت مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع منذ الوهلة الأولى في جميع الإجراءات التي تم اتخاذها. الجدير بالذكر أن مدينة الأمل مقامة على مساحة 1539 فدان مقسمة إلى 4 مجمعات سكنية، فضلاً عن مناطق للخدمات التعليمية- الصحية- إدارية- اجتماعية- ثقافية- رياضية- أمنية- بريدية- محطات وقود- مسطحات خضراء ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

نائب محافظ قنا يسلم الشقق بنجع حمادى