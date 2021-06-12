شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بشارع الأميرة فوزية بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع الأميرة فوزية بشبرا البلد بشبرا الخيمة، السبت، هبوطا أرضيا، وانتقلت الأجهزة المعنية وتم فرض كردون حول الهبوط لحين إصلاحه منعا لتضرر السيارات والمارة.

تلقى حي غرب شبرا الخيمة بلاغا بالواقعة، فانتقل رئيس حى غرب شبرا الخيمة اللواء سامي علام، ومعه المتابعة والإشغالات والصرف الصحي إلى موقع الهبوط، وتم الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط، بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وتقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي، وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية).

هبوط ارضي بشارع الاميرة فوزية بشبرا الخيمة

هبوط ارضي بشارع الاميرة فوزية بشبرا الخيمة

هبوط ارضي بشارع الاميرة فوزية بشبرا الخيمة