شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة: الزواج القائم على المودة يكون بإلغاء فكرة المرأة القوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رضوى فتحي، خبيرة العلاقات الأسرية، إن هناك ضرورة لإعادة مفهوم الزواج القائم على المودة والرحمة، وهذا الأمر يكون من خلال إلغاء فكرة المرأة القوية القادرة على القيام بكل شيء بمفردها، معقبة: «ممكن أكون امرأة قوية وأنا متزوجة، وأنا براعي أبوبا وأمي».

وتابعت «فتحي»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: أن أولياء الأمور عليهم أن يقوموا بتربية الأبناء على عدم الندية، معقبة: «البنت مش زي الولد، البنت لها خصوصية، ومحتاجة تحافظ على خصوصيتها».

وأشارت إلى أن فكرة القول بأن الزواج الناجح هو المبني على الحب أمر غير صحيح، معقبة: «الحب يأتي بعد الزواج، الحب بيجي من المودة والرحمة والعلاقة الطيبة».