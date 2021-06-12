شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «طبول من أجل السلام»: انطلاق فعاليات المهرجان الدولى للطبول الثامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح والتى تاتى تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام.

وتستمر في الفترة من 12 حتى 18 يونيو وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتى الأثار والسياحة، الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية ومؤسسة حوار.

وتحل عليها دولتى كولومبيا وجنوب السودان كضيفا شرف وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين.

قالت عبدالدايم ان اقامة المهرجان يجسد اصرار الدولة المصرية على مجابهة تحديات كورونا والايمان بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر.

وأضافت بأن المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يتيح الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الامم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات .

واشارت أن التراث بمختلف صوره يعد مبعث فخر ويحمل قيم العراقة والأصالة ويعبر عن الهوية الوطنية باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر ووسيلة للاسهام في صياغة المستقبل، ورحبت بالضيوف ووفود الدول موجهة الشكر للجهات المشاركة وللفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على كل ما تم بذله من جهد لاقامة هذه الدورة.

وقدم الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لحماسها المستمر لاستئناف الانشطة الابداعية بجميع المواقع الثقافية ودعمها إقامة المهرجان، واضاف بأن المهرجان يعد تحفة فنية وحضارية متميزة بحق فدورة هذا العام هي نموذج للتحدي والصمود تحت شعار حوار الطبول من اجل السلام، واشار إلى ان المهرجان يعد سوقا ومنتجا سياحيا وثقافيا متميزا يخلق حالة من التواصل بينها الشعوب ويعبر الازمنة والامكنة .

وفى بادرة طيبة تجسد قيمة مصر بين شعوب العالم اعلن رئيس المهرجان ان هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة قام بإجراء اتصال هاتفي مع وزيرة الثقافة والتي وافقت على طلبه بالمشاركة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية على الة الساكسفون التي يعشقها واهداها إلى مصر وشعبها، وسط اشادة جماعية ببراعته التي ابهرت الجمهور.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية المصرية من مختلف الأقاليم وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة عبرت عن تراث وهوية كل دولة وجاءت بمثابة حوارًا فنيًا جمع العديد من ثقافات الشعوب .

حضر حفل الافتتاح عدد من سفراء وممثلى الدول المشاركة منهم هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا سفيرة كولومبيا، المستشار الثقافي اليمني، المستشار الثقافي السوداني، إلى جانب قيادات وزارة الثقافة الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يُشار أن الدورة 8 من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر- سوريا- كولومبيا- الفلبين- إندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان -اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين- ساحة الهناجر- قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار- بيت السنارى بالسيدة زينب- قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى جانب عدد من المبدعين المصريين والاجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي- فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو ( مصر )، الفنان عبدالقادر سالم ( السودان )، الفنان دودوندای روز ( السنغال )، باباتوندی أو لاتونجی ( أمريكا- نيجيريا ) وتتوتولامومبوسينا ( كولومبيا ) .