شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الإرشاد الزراعي ينظم ندوات ولقاءات توعية لمزارعي 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، حول زيارة مسؤولي الادارتين إلى محافظات: كفر الشيخ، الاسماعيلية، الغربية، والاسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

وعقد ممثلو الادارة المركزية للبساتين، ندوة ارشادية، بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح، تتضمن أهم الارشادات اثناء عملية الخدمة واثناء التزهير والعقد، فضلا عن اهم الامراض والآفات التي تصيب الموالح مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التي تصيب الموالح.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية، السبت، إن لجنة من الادارة المركزية للبساتين، قامت بالمرور على بعض من زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، موضحا إنه تم لقاء عدد من المزارعين، كما تم رصد عدد من المشاهدات الحقلية، واعطاء التوصيات المناسبة للمزارعين.

وأضاف «عزوز» أنه تم التنبيه على المزارعين بضرورة شراء الشتلات من مشتل موثوق به ويكون مرخص من وزارة الزراعة والتعامل فقط مع الأصناف المسجلة بالوزارة مع الحصول على مستند شراء، فضلا عن التوصية بضرورة مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة، وذلك للسيطرة على إنتشار الأمراض الفيروسية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه تم الاهتمام بالتسميد البوتاسي وتوضيح انه لا غنىٰ عن الاضافة الارضية للبوتاسيوم ولو حتى ف وجود رش ورقي للعنصر، واوضحت انه في حال اجراء المزارع لعملية الكبرتة يجب اولا متابعة الارصاد وتجنب درجات الحرارة المرتفعة سواء في ايام التعفير أو حتى وقت اجراء التعفير.

ولاحظت اللجنة وجود إصابة فطرية بالندوة وتمت السيطرة عليها برش احد المبيدات الفطرية وقد تمت التوصيةعندتطبيق برنامج وقائي وعلاجى ضد الأمراض الفطرية بضرورة تغيير مجاميع المواد الفعالة للمبيدات لمنع تكون سلالات مقاومة للفطر.

يأتي ذلك بينما قامت لجنة أخرى من الادارة بالمرور والمتابعة بمحافظة الاسماعيلية لفحص امراض محصول الموز.

وفي سياق متصل قامت لجنة من الادارة المركزية للارشاد الزراعي، بالمرور على زراعات القطن بمحافظة الغربية والتوصية بإضافة الجرعات السمادية والاهتمام بعمليات الري وكذلك تجهيز الأرض والرى قبل زراعة فول الصويا.