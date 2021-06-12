شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين عقيد أ ح غريب عبدالحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلفا للعميد أ ح تامر محمد محمود الرفاعي، وذلك في إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري السيرة الذاتية للعقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ

* البيانات الشخصية:

- الرتبة: عقيد أ ح .

- الاسم: غريب عبدالحافظ غريب .

- تاريخ الميلاد: 27 /4/ 1978 .

- تاريخ التخرج في الكلية الحربية: 1 / 7/ 1999 (الدفعة 93 حربية).

- السلاح: الإشارة.

* التأهيل العسكرى:

- بكالوريوس العلوم العسكرية ( الكلية الحربية ) .

- الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة .

- فرقة القفز الأساسية بالمظلات .

- فرقة معلمى صاعقة راقية .

- دورة تأهيل ضباط المخابرات .

- ماجستير علوم عسكرية ( كلية القادة والأركان ) .

- دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين .

- الدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا .

- الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان .

- دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة صناع وإتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

* التأهيل المدنى:

- دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان .

- باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان .

- دبلومة في الدراسات الإستراتيجية ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة ) .

* الوظائف الرئيسية :

- جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة .

- العمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوى .

- العمل في مجال الإعلام العسكرى .

* الأنواط والميداليات :

- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية .

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .

- ميداليات [ العيد 25 لإنتصارات أكتوبر- العيد 50 لثورة يوليو- العيد 25 لتحرير سيناء- 25 يناير 2011- 30 يونيو 2013 ].