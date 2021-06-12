شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين عقيد أ ح غريب عبدالحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلفا للعميد أ ح تامر محمد محمود الرفاعي، وذلك في إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري السيرة الذاتية للعقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ
* البيانات الشخصية:
- الرتبة: عقيد أ ح .
- الاسم: غريب عبدالحافظ غريب .
- تاريخ الميلاد: 27 /4/ 1978 .
- تاريخ التخرج في الكلية الحربية: 1 / 7/ 1999 (الدفعة 93 حربية).
- السلاح: الإشارة.
* التأهيل العسكرى:
- بكالوريوس العلوم العسكرية ( الكلية الحربية ) .
- الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة .
- فرقة القفز الأساسية بالمظلات .
- فرقة معلمى صاعقة راقية .
- دورة تأهيل ضباط المخابرات .
- ماجستير علوم عسكرية ( كلية القادة والأركان ) .
- دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين .
- الدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا .
- الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان .
- دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة صناع وإتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
- دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .
* التأهيل المدنى:
- دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان .
- باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان .
- دبلومة في الدراسات الإستراتيجية ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة ) .
* الوظائف الرئيسية :
- جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة .
- العمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوى .
- العمل في مجال الإعلام العسكرى .
* الأنواط والميداليات :
- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية .
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .
- ميداليات [ العيد 25 لإنتصارات أكتوبر- العيد 50 لثورة يوليو- العيد 25 لتحرير سيناء- 25 يناير 2011- 30 يونيو 2013 ].