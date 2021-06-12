شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوجه رسالة لليبيين حتى يستعيدوا الاستقرار مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المسار السياسي جار تنفيذه في ليبيا واستعدنا التمثيل الدبلوماسي وتجمعنا علاقة قوية بكل الأطراف الليبية.

وأضاف شكري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك مكونات للاتفاق السياسي من أجل الوصول لانتخابات في ديسمبر القادم في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية أن الأشقاء في ليبيا عليهم تنحية خلافاتهم لكي ينهض بلدهم مرة أخرى وينعم الشعب الليبي بالاستقرار.

وأشار شكري إلى أن هناك اجتماع قريب «برلين 2» والمجتمع الدولي كله يصر على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

واستطرد وزير الخارجية أنه خلال السنوات السبع الماضية قام مصر بتعزيز مؤسساتها وفتحت مجالات واسعة من العلاقات الدبلوماسية، موضحا أن مصر لها مكانتها وتأثيرها وقدراتها على أن تكون عضوا فاعلا وإيجابيا في الإطار الدولي.

وأضاف أن مصر لديها علاقات وثيقة مع شركائها الدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.