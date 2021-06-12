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صاحب مقولة «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»: لم أكتب لنجلتي مؤخر

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر مخلوف، صاحب مقولة «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، إنه يعرف عريس نجلته جيدًا، معقبًا: «دا راجل من عائلة معروفة، وراجل محترم طول عمره، وعنده أخلاق».

وتابع «مخلوف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه اختار زوجًا لنجلته على خلق ودين، ولم يختار أي شخص، معقبًا: «لو نجلتي كانت قالت لي أنا بحب واحد زميلي في الجامعة، كنت هسأل عنه، ولو كان مش كويس، كنت هرفض».

ولفت إلى أنه لم يؤثر في حق نجلته شرعًا على الإطلاق، معقبًا: «أنا حافظ لبنتي حقوقها بعهد وميثاق أمام الله على زوجها، وأنا شايف قائمة المنقولات لا تأتي بأي مردود على الزوجة، بدليل وجود 2 مليون حالة طلاق في المحاكم».

وأشار إلى أنه لم يكتب مؤخرًا لنجلته، معقبًا: «زوج نجلتي لم يمض على أي شيء، والمؤخر والمقدم والمهر وكل حاجة أخلاقه وتربيته ودينه بإذن الله». ​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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