شكرا لقرائتكم خبر عن متعافٍ من مرضى القلب ينهار من البكاء: «بقالي 10 سنين نفسي احج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج خضري، متعافي من مرضى القلب، إنه كان يريد أن يحج منذ 10 سنوات، ولكنه لم يستطع بسبب مرض القلب، معقبًا: «طلعت أمي ومراتي الحج وانتظرت حتى إتمام العملية».

ودخل «خضري»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، في نوبة بكاء بسبب عدم مشاركته الحج مع والدته بسبب مرضه بالقلب، معقبًا: «أنا بكيت بسبب استذكاري لوالدتي».

ولفت إلى أنه لم يُخبر والدته بأنه سيقوم بإجراء العملية، معقبًا: «كنت خايف أقول لها، لأني كنت عارف أنها هتزعل».

من جانبه الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، خلال حواره بنفس البرنامج، أنه يهتم بظروف المريض قبل إجراء العملية، معقبًا: «كان في مريض مش قادر يعمل العملية، لأنه هو العائل الوحيد للمنزل، وكان خايف نتخلى عنه، أنا كنت مهتم به جدًا، لازم نخلي المريض مبسوط ومرتاح بعد العملية».

ولفت إلى أن نسبة نجاح جراحة القلب تصل لـ99%، معقبًا: «القلب المفتوح نسبة خطورته أصبحت مقاربة لعملية المرارة، وتثبيت الكسر، وجراحة القلب لم تعد شيئًا خطيرًا».