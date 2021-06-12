شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات تصل لـ9000 جنيه واشتراك في الجيم.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1- فاين القابضة تطلب للتعيين:

1- فني صيانة كهربائية

(6 أكتوبر- المنطقة الصناعية الرابعة)

خبرة من 5 سنين في نفس المجال- دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control

2- سائقين رخصة مهنية

(مسترد قليوبية)

مؤهل متوسط أو عالي – رخصة درجة ثانية وأولى

المميزات والحقوق المشتركة

المرتب للفني يبدا من 8000 إلى 9000 حسب الخبرة

والسائق 3000 إلى 5000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة، تأمين صحي للأسرة، تأمين اجتماعي، اشتراك في الجيم.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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2- شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3- مطلوب بسلسلة مطاعم بازوكا الوظيفة التالية:

عضو فرق مطعم Crew Member

مكان العمل: فيصل- الهرم – الشيخ زايد

الشــــــــــــروط:-

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط.

- يفضل خبرة لا تقل عن 6 شهور في مجال مطاعم الفاست فود

- حد اقصى للسن 25 سنة

الحقوق والمميزات:

مرتبات 3000

- يوجد حوافز شهرية- تأمينات اجتماعية- تأمين طبي

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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4- تو اس 2S Home wear لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعيين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة (مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي)

2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

3- مسؤول مشتريات وانتاج (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

القيام بعمليات الشراء

البحث عن واختيار افضل الموردين والمتابعة معهم

البحث عن افضل الاسعار وافضل جودة، وزيادة عدد الموردين

العمل بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، والتنقلات للموردين (مثل مناطق الازهر ووسط البلد وجسر السويس) بالإضافة إلى مصانع الملابس.

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط أو عالي خريجين

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبيعات والمشتريات في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المشتريات من 4000 إلى 5000

- تأمينات

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5- شركة الوادى فود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

فرصة_للمغتربين- شغل_بدون_خبرة

- عمال دواجن (100 عامل)

العمل والسكن من المزرعة ويتم توفيره بمعرفة لشركة

مكان العمل: القاهره، طريق مصر إسكندرية صحراوى الكيلو 49

الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

- حد اقصى للسن 38 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي

للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى وسيتم التواصل معكم: اضغط هنا

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6- شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة شغل_بالقاهرة- عن احتياجها للوظائف التالية:

1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تأمينات اجتماعية وطبية

للانضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملء الاستمارة التالية وسيتم الاتصال بك: اضغط هنا

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7- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الدقهلية ( مدينة سندوب) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 13 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة سندوب.

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الدقهلية – فرع سندوب.

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الأدوية فوق الحضانة.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين.

لينك الاستمارة للتسجيل: اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الدقهلية – فرع سندوب

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الادوية فوق الحضانة يوم 13 / 6 / 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمقر الشركة.

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8- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية (مدينة كفر الزيات) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 15/ 6/ 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بمدينة كفر الزيات.

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع ابو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتورإبراهيم الديب.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل: اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع أبوعوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب. يوم 15 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا – بمقر الشركة.

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9- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة دمياط (مدينة دمياط) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 22/ 6/ 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف 25 فتاة (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة دمياط.

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

شارع الكوبري العلوي أمام نزلة الكوبري – برج الهدى.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل: اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

السنانية- طلعت الكوبري العلوي امام صيدلية أم المؤمنين. يوم 22 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عضرا بمقر الشركة.

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10- فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر ومن الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل شغل أونلاين طلبة خريجين مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

شركة انفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعيين:

الشغل هيكون أونلاين * online sales *

والشغل هيكون من البيت مقابل عمولة

- العدد المطلوب 2000 شاب وفتاة

- عمولات مجزية

- للتقديم على الرابط التالى: اضغط هنا

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11- مدرسة هارفست لتعليم اللغات تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

بيع الدبلومات الخاصة بهارفست للطلبة في الجامعات والايفنتات

مكان العمل: مدينة نصر – التجمع – المعادي – شبرا – الدقي – الهرم- زايد

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (طلبة لوظيفة المبيعات)

- خبرة أو بدون

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 27 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتبات من 2000 إلى 2400 حسب الخبرة + كوميشين يومي وشهري + اداء

- 8 ساعات عمل

- مميزات أخرى

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12- شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

وظائف_طلبة_خريجين

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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13- شركة عالمية للأجهزة المنزلية تطلب للتعيين:

شغل طلبة

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

مكان العمل: مدينتي- اكتوبر- الشيخ زايد – الهرم- الزيتون- زقازيق- اسكندرية – المنصورة – قنا- سوهاج

الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

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