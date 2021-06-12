شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان السابق بمصر: تنسيق عالى المستوى بين القاهرة والخرطوم في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان السابق في مصر، أن الخطاب الذي وجهه سامح شكرى وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، له قيمته ومغزاه التوثيقى والتنويرى.

وقال السفير عبدالمحمود في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الخطاب يأتي في إطار التحركات الدبلوماسية باتجاه الجهاز المعنى بالسلم والأمن الدوليين باعتبار ما قد يشكله موضوع سد النهضة من تأثيرات عليهما.

وردا على سؤال حول طلب مصر والسودان عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعك العربية في الدوحة حول سد النهضة، أكد السفير عبدالمحمود عبدالحليم أنه إزاء التحديات المصيرية الماثلة على جبهة سد النهضة بالنسبة للسودان ومصر فأنه من الطبيعى ارتفاع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين البلدين، الذي كانت بعض مظاهرة خلال المرحلة الماضية الزيارات المتبادلة والوفود التي زارت بعض العواصم المختارة من قبل الجانبين.

وقال سفير السودان السابق في مصر: «طلب السودان ومصر الخاص بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يعقد في الدوحة التي تترأس مجلس وزراء الخارجية العرب يشكل تطورا نوعيا مهما باتجاه تنوير المجموعة العربية بآخر التطورات وحشد تأييدها خاصة أن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية معنية بالقضايا المتصلة بالسلام والاستقرار في المنطقة على النحو الذي أورده البيان المشترك الصادر في الخرطوم في أعقاب زيارة وزير الخارجية المصرى ووزير الرى للسودان».

وأضاف: «عقد الاجتماع على هذا المستوى يرسل رسالة مهمة للمجتمع الدولى تعكس أولا قلق دول وشعوب المنطقة إزاء بقاء القضية بلا حل حتى الآن وتبعات ذلك على استقرار وسلام المنطقة، علاوة على رسالة أخرى بوجوب اضطلاع الأسرة الدولية بواجباتها لجهة تأمين الحل المطلوب الذي لا ينتقص من حقوق البلدين المائية أو يؤثر سلبا عليها مع الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية ووجوب أن يكون النهر ساحة للتعاون وليس الصراع».

واعتبر السفير عبدالمحمود عبدالحليم أن عقد اجتماع طارئ وغير مسبوق لوزراء الخارجية العرب بشأن الشواغل المائية للبلدين يعكس الدور المتعاظم لدبلوماسية المياه في هذه الآونة وارتباطها بمناخ الاستقرار والتنمية في كافة مناحى الإقليم وارتباط ذلك أيضا بالسلم والأمن الدوليين عموما.