شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، بجولة تفقدية داخل لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للإطمئنان على سير العمل. حيث تابع اللمسات النهائية من تصحيح مواد الدراسات الاجتماعية- العلوم- اللغة الإنجليزية، تمهيدًا لدخول المواد مرحلة المراجعة.

وشدد القبيصى على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل السادة المصححين.

وأشاد بالسرعة والإنضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التي يسودها روح الفريق وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم اعلان النتائج قريباً وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.