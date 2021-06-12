شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر؟.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي للتطرق إليه.

وأضاف شكري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أننا نتفاوض عن منشأ سد إثيوبيا ولا يوجد تفاوض على حصص المياه.

وكشف شكري أن المفاوضات مرتبطة بالملء والتشغيل للسد الإثيوبي والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث ولا يتعدي الحديث هذا النطاق.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ترفض الملء الثاني تماما وفى حالة حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، كما أن مصر والسودان ستلجآن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية.