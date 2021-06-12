شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: كل الخيارات متاحة في أزمة سد النهضة.. وسنلجأ لكل الوسائل للحفاظ على المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي للتطرق إليه.

وأضاف شكري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أننا نتفاوض عن منشأ سد إثيوبيا ولا يوجد تفاوض على حصص المياه.

وكشف وزير الخارجية أن المفاوضات مرتبطة بالملء والتشغيل للسد اوالتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث ولا يتعدي الحديث هذا النطاق.

وشدد على أن مصر ترفض الملء الثاني تماما وفى حالة حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، كما أن مصر والسودان ستلجآن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية.

وأوضح شكري أن كل الخيارات متاحة في أزمة السد الإثيوبي بعد تقييم مستجدات الوضع وبالتنسيق مع السودان، موضحا أن مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة ومراعاة لمصلحة الشعب المصري.