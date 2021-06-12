شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر والسودان سيواجهان أى ملء أحادى للسد الإثيوبى بكل حزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الشعب المصرى له الحق فى الاهتمام بملف سد النهضة، مضيفا: "الحكومة تتعامل بشفافية تامة فى هذا الملف، ونطلع الشعب على كل خطوة"، جاء ذلك في حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى " المذاع على قناة "صدى البلد"

وأضاف وزير الخارجية: "آخر زيارة إلى السودان كانت لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين والتضامن والتنسيق بينهما، استعدادا لما قد يأتى من أضرار مرتبطة بالملء الثانى ".

وتابع سامح شكرى "هناك متابعة للنواحى الفنية والرصد لمستويات البناء فى سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء فى السودان ".

وأكمل سامح شكرى: "مراجعة كل الأرقام الفنية المرتبطة بصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن وتيرة البناء فى السد لم تصل لما كان منتظرا ".

وتابع الوزير قائلا: "إقدام الجانب الإثيوبى بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادى بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثانى أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية، وستواجهه مصر والسودان بكل حزم فى الإطار السياسى بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية".