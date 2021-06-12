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وزير الخارجية: إعمار مصر لغزة جزء من تحملنا لمسئولية القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري، في حوار تليفزيونى مع برنامج على مسئولتى المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تحملت دائما مسئولية القضية ومطالب الشعب الفلسطيني".

وأضاف وزير الخارجية، نحن من ضحينا بالرجال والدماء والأموال خلال الـ 7 عقود الماضية لدعم فلسطين ومستمرين في تقديم الدعم إلى الأشقاء في فلسطين ".

وعن إعادة تعمير غزة قال وزير الخارجية: قطاع غزة تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار، ومصر وعدت  بإعمار القطاع ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني".

وأكد سامح شكري: "مصر تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني في غزة يستحق الدعم والرعاية ورفع المعاناة وتحسين حالته.

وأكد أن التضامن والوحدة تعزز قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروع في إقامة دولته".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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