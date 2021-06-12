الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان

دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الجديد للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية