شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية بندوة "مستقبل وطن": الإصلاح الاقتصادى حمانا من الأشد ألما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمجلس النواب على تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية فى عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما وصلنا للاستقرار والانضباط المالي.

وأكد معيط، بأن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤى واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر على السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد على التقدم دائما للأمام، لافتا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادى فى 2016، بقرار صعب، ولم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات، ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات، وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

وأضاف وزير المالية، أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلما وتبعاته مؤلمة ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نرى في بعض الدول في الفترة الأخيرة، متابعا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما ولم يكن لدينا فلوس نجيب بها دواء فيروس سي، وممكن الناس تتعب وتعاني بس الوضع هيكون أفضل".