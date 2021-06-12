جريمة بسبب كلب.. مقتل شخص وإصابة اثنين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص ومصابين اثنين جراء مشاجرة.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم حسن الصبان، وكيل الفرقة، أشارت إلى أن شقييقين استخدما كلبا في بث الرعب والخوف لأحد الأطفال بالشارع. وتوجه الطفل إلى أسرته وأخبرهم بما تعرض له.

توجه 3 أشخاص من أسرة الطفل لمعاتبة الطرف الثاني (شقيقان)، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "خالد" بطعنة نافذة وإصابة اثنين آخرين بجروح، نُقلا على إثرها للمستشفى.

وتمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونوه الرائدين عبد الباقي أمين وومحمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهمين وأداة الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.