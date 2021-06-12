بعد وفاته.. 8 معلومات عن محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توفى المهندس محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق بعد صراع مع المرض.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن محمد عهدي فضلي:

1- حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا إنتاج جامعة عين شمس عام 1967.

2- حصل على ماجستير في الهندسة البيئية جامعة عين شمس 2004.

3- حصل على دكتوراه فلسفة في العلوم البيئية من معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس 2008 عن رسالته: التصميم الهندسي الموافق بيئيًا للصحافة الإلكترونية من منظور التنمية المتواصلة في مصر.

4- تولى رئاسة تحرير مؤسسة دار أخبار اليوم، في الفترة من عام 2005، وحتى عام 2011، لمدة 6 سنوات.

5- عقب ثورة يناير، تم اتهامه في قضية التربح من بيع أراضى مؤسسة الأخبار وإهدار المال العام، التي اتهم فيها أيضًا كل من أحمد المغربي، وزير اﻹسكان الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، والإماراتي وحيد متولي يوسف.

6- أصدرت محكمة النقض حكما ببراءة محمد عهدي فضلي في تلك القضية، بعدما رفضت المحكمة الطعن الذي قدمته نيابة الأموال العامة العليا.

7- توفى أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.

8- أدت أسرة المهندس محمد عهدى فضلي، صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد السيدة نفيسة.