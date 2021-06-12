شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرد على تصريحات تركيا حول قرب عودة السفراء بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات وزير الخارجية التركي حول قرب تبادل السفراء هو أمر مقدر من جانبنا.

وأضاف شكري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك مسار حالي يتم من خلاله تقييم السياسات التركية ومدى التزامها بالقانون الدولي والعلاقات الخارجية.

وتابع وزير الخارجية أن تقييم السياسات التركية يرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل.

وشدد شكري على أن هناك عدد من الطلبات قدمتها مصر إذا تم مراعاتها من جانب تركيا ستسهم في إزالة الصعوبات القائمة، موضحا أن مراعاة تركيا لمطالب مصر يفتح المجال لاستكشاف مدي تحول السياسة التركية تجاه الدولة المصرية.