شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري بطب القصر العيني: جراحة القلب النابض أصعب من المفتوح.. ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن القلب في الجسم يُماثل الماتور في أي ماكينة صناعية، وهو العضو الوحيد الذي لا يتوقف عن العمل، مشيرًا إلى أن القلب النابض أفضل من القلب المفتوح في معظم الحالات، خاصة عند كبار السن الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب، أو مشكلة في الكلى أو الرئة.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن جراحة القلب النابض أصعب من القلب المفتوح في كل شيء حتى في التحضير، مشيرًا إلى أن السكر لا بد أن يكون مضبوطا قبل إجراء العملية بأسبوعين على الأقل، كما أن ضربات القلب يجب أن تكون عند معدل معين.

ولفت إلى أن فتحة الصدر في عملية القلب النابض تكون صغيرة، والعملية تجرى بمنتهى البساطة على المريض، ولكمنها معقدة جدًا على الفريق الجراحي.