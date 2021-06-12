شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يكشف موقف أمين الأمم المتحدة من سد النهضة الإثيوبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه من المتوقع أن تقدم إثيوبيا بعد التعنت خلال مفاوضات كينشاسا باتخاذ إجراءات أحادية منفردة بالملء الثاني للسد الإثيوبي.

وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا نتحسب استمرار تعثر المفاوضات في أزمة السد الإثيوبي. وتابع وزير الخارجية أن الإجراءات الأحادية المنفردة بالملء الثاني للسد هي أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية.

وكشف وزير الخارجية أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلق المجتمع الدولي وتخوفه من الإقدام على الملء الثاني للسد الإثيوبي، كما عبر عن قلقه من حدوث خطوات تصعيدية وتوتر في منطقة القرن الأفريقي نتيجة الملء الثاني.

وتابع أن المجتمع الدولي يتابع أزمة سد إثيوبيا ولديه قلق ولكن تقع عليه المسؤولية من منظور العدالة وتطبيق قواعد القانون الدولي، كما أن هناك تواصل مع كافة الشركاء فهناك مبعوث أمريكي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمة المعنية بالمناخ والأنهار لحل أزمة السد.

وأكد سامح شكري أن مصر والسودان لديهما انفتاح دائم في التنسيق ودعم الشركاء الدوليين لتطبيق القانون الدولي، موضحا أن مفاوضات كينشاسا تعثرت بسبب تعنت الجانب الإثيوبي ورفضهم لاستئناف التفاوض، فيما أبدينا دائما التفاوض والتعاون والمرونة لكن نحن حاليا في ظرف دقيق لقرب الملء الثاني للسد الإثيوبي.