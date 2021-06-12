شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري : لا تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان بمياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر والسودان أبدوا الكثير من المرونة في مفاوضات سد النهضة لتقدير المصالح الإثيوبية دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان من مياه نهر النيل، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية كاملة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصري على كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات.

وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري له الحق في الاهتمام ومتابعة القضايا الخاصة بوجوده، مؤكدا أن مياه نهر النيل أمر مهم لكل مصري.

وتابع سامح شكري وزير الخارجية أن آخر محطة كانت زيارتي مع وزير الري للسودان لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب، كاشفا أنه يتم التنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد الإثيوبي.

واستطرد وزير الخارجية أن هناك متابعة للنواحي الفنية والتطور في مستويات بناء السد وتقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، كاشفا أنه يتم مراجعة كل البيانات الفنية بدقة من خلال صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى أن وتيرة البناء لم تصل إلى ما كان منتظرا.