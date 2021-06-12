شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 19 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق طبي من تخصص جراحة التجميل بمستشفى الأقصر مكون من الدكتور محمد اللبان أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية بجامعة قناة السويس والدكتور عمرو سمير رئيس قسم جراحة التجميل والدكتور جورج جميل والدكتور محمد قرين والدكتور محمود فاروق أخصائي جراحة التجميل بإجراء 19 عملية جراحية وبمعاونة اطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفى.

ووفقا لإدارة المستشفى كان من ضمن الجراحات، مريض يعاني من ورم سرطاني بالشفة السفلي حيث تم عمل استئصال للورم واستئصال الغدد الليمفاوية بالرقبة وتم عمل إعادة بناء للشفة السفلي عن طريق شرائح جلدية مجاورة ميكروسكوبيا. كما تم إجراء جراحة لمريض كان يعاني من انكماش شديد بالرقبة لطفل 4 سنوات ما بعد حروق وتم فرد الانكماشات عن طريق شريحة جلدية مثقوبة ميكروسكوبيا ، ومريض يعاني من وحمة دموية بالأذن حيث تم ربط الشريان السباتي الخارجي وتم ربط الشريان المغذي للوحمة . كما تم علاج مريض يعاني من عيب خلقي بقناة مجري البول حيث تم إصلاح احليل سفلي متكرر كما تم اصلاح مجري البول وفرد العضور الذكري ميكروسكوبيا بواسطة شريحة جلدية. وتمت جميع العمليات الجراحية بمعاونة تمريض قسم جراحة التجميل (مس أسماء- مس دنيا- مس سماح ) وبإشراف مستر احمد كمال مشرف تمريض جراحة التجميل .